Агент Арзамасцева: предложение «Салавата» оказалось более конкретным

Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы защитника «Салавата Юлаева» Захара Арзамасцева, прокомментировал подписание нового контракта своего клиента с уфимским клубом.

«У нас были долгие профессиональные переговоры с «Салаватом Юлаевым». Рады, что в итоге решение было принято за одну минуту. Мы согласились на квалификационное предложение Уфы. Какие были варианты? К Захару проявляли серьёзный интерес несколько клубов из Северной Америки. Предложение «Салавата Юлаева» оказалось более конкретным и отвечающим требованиям по развитию игрока, а также его интересам», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Арзамасцев перешёл в «Салават Юлаев» летом 2015 года. За два сезона в Уфе защитник провёл 140 матчей, в которых набрал 35 (16+19) очков при показателе полезности +10. В минувшем сезоне Захар признавался КХЛ лучшим защитником ноября, принял участие в Матче звёзд и получил вызов в сборную России.