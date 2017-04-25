Брызгалов: у нас же демократия и свобода? Радулов – свободный человек

Известный российский голкипер Илья Брызгалов прокомментировал отказ Александра Радулова от участия в чемпионате мира за сборную России.

«У меня на это всегда было и есть своё видение. Радулов – свободный человек. То, что он решил, — это его мнение, желание и право, так что моё мнение здесь не считается. Это должен решать каждый человек для себя. Если он не хочет на данный момент выступать за национальную сборную, это его решение, и мы должны его уважать.

Как бы поступил я, будь на его месте? Я не знаю всего, что у него происходит в жизни. Радулов – свободный человек, он живёт в свободной, демократической стране, он гражданин Российской Федерации. У нас же демократия и свобода, правильно? И он имеет право решать, ехать или не ехать. А наше дело – болеть за сборную России, с ним или без него», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.