Защитник «Торонто» Райлли выразил желание сыграть за сборную Канады на ЧМ-2017

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли выразил желание сыграть на чемпионате мира 2017 года, но отметил, что пока сборная Канады с ним не связывалась. Об этом сообщает журналист ESPN Пьер ЛеБрюн.

23-летний хоккеист провёл 76 матчей в регулярном чемпионате, набрав 27 (6+21) очков при показателе полезности "-20". В шести матчах плей-офф он отметился одной заброшенной шайбой и четырьмя передачами при показателе полезности "+5".

На международном уровне Райлли представлял сборную Канады на чемпионатах мира 2014 и 2016 года, а также сыграл на Кубке мира за сборную молодых звёзд Северной Америки.

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