Комаров: жаль, что «Торонто» проиграл, но мы должны гордиться собой

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Лео Комаров подвёл итоги сезона, в котором его команда вышла в плей-офф и проиграла «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде.

«Мы хорошо выступили по сравнению с прошлым сезоном. Произошли большие изменения. Нам надо хорошо подготовиться летом и в следующем году показать себя ещё лучше. Молодые ребята здорово себя проявили, все в команде другу другу помогали. Было приятно играть, у нас был отличный сезон. Следующий сезон будет важным, нам будет ещё тяжелее.

Можем ли мы считать сезон успешным, или мы могли пройти дальше? Это хороший вопрос. Всегда хочется победить, конечно, жаль, что мы проиграли, ведь мы были так близко. В любом случае, мы показали хороший хоккей. Серия могла развернуться в любую сторону, но «Вашингтон» тоже хорошо играл. Думаю, мы должны гордиться собой", — сказал Комаров в эфире клубного телевидения.