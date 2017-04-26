Михаил Воробьёв заключил контракт с «Филадельфией»

Нападающий сборной России Михаил Воробьёв заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз». Об этом сообщает TVA Sports.

Хоккеист с 2015 года выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев». При этом детали соглашения между игроком и клубом пока неизвестны. 20-летний российский нападающий был задрафтован «Флайерз» в 2015 году в четвёртом раунде под общим 104-м номером. В минувшем сезоне Воробьёв провёл 44 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал в них 11 (3+8) очков. В активе хоккеиста также пять матчей в плей-офф КХЛ.