Кожевников: Василевский может стать крепким 1-м номером, но есть ещё Шестёркин

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о вратарях, вызванных в сборную России в рамках подготовки к чемпионату мира. Мировое первенство в Кёльне и Париже стартует 5 мая.

«Бобровскому надо отдохнуть, поэтому тренеры поступили правильно, не вызвав Сергея. Он наш сильнейший вратарь, но нагрузка в этом сезоне на Бобровского выпала большая. Надо дать попробовать свои силы другим молодым голкиперам. Андрею Василевскому по силам стать крепким первым номером сборной, но есть ещё Игорь Шестёркин. С вратарской позицией у нас всё в порядке», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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