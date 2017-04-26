Сопин: для «Динамо» любое место, кроме первого, неудачное

Форвард московского «Динамо» Алексей Сопин подвёл итоги сезона. Команда вылетела на стадии второго кубкового раунда.

«Конечно, хотелось бы завершить сезон более удачно. Я думаю, что для «Динамо» любое место, кроме первого, расценивается как неудачное, так что нам есть к чему стремиться — надо готовиться и доказывать, на что мы способны, в следующем сезоне. В этом году мы играли волнообразно и только к концу сезона нашли свою игру, что позволило нам довольно достойно завершить регулярный чемпионат. Мы хорошо сыграли в первом раунде плей-офф, да и во втором тоже. Но где-то чего-то немного не хватило, немного не повезло. Видимо, оказались недостойны или что-то делали неправильно. Надо сделать определённые выводы и двигаться дальше, постараться в следующем году исправить свои ошибки.

Отпуск? Пока мы ещё продолжаем тренировки, а потом съездим с ребёнком куда-нибудь на море отдохнуть и набраться сил перед следующим сезоном. Месяца за полтора начну снова готовиться к сборам. Надо сначала хорошо отдохнуть, а потом хорошо поработать.

Как всегда, динамовские болельщики — лучшие. Огромное спасибо им за поддержку, за то, что в тяжёлые моменты не оставляли нас — приходили и поддерживали, даже когда были сложные серии, плохие матчи. Надеюсь, что в будущем мы не будем их огорчать, а будем только радовать. Не расстраивайтесь, верьте в лучшее, верьте в команду. Желаю всем за лето соскучиться по хоккею и в следующем году вместе поработать на благо команды», — цитирует игрока официальный сайт клуба.