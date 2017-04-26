Рафиков: есть шанс попасть в первую сборную на чемпионат мира, тренеры смотрят

Защитник олимпийской сборной Рушан Рафиков рассказал о подготовке к Кубку АЛРОСА и шансах поехать на чемпионат мира.



«С отличным настроением готовимся к предстоящим матчам. Есть шанс попасть в первую сборную на чемпионат мира, тренеры смотрят. Пока отрабатываем свою схему и тактику, завтра уже разберём игру соперника. Ничего не могу сказать про сборную Норвегии, ни разу не играл против неё. Тренеры предупреждали, что все европейские сборные играют в быстрый хоккей, завтра вот и увидим. Комфортно играть с партнёрами из своего клуба, знаешь, что делать. Как пережили 0-4 от СКА? Давайте вопросы по сборной, всё это уже давно прошло», — передаёт слова Рафикова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.