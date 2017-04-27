«Эдмонтон» обыграл «Анахайм» и повёл 1-0 в серии

«Эдмонтон Ойлерз» на выезде переиграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:3 в первом матче полуфинала Западной конференции. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Эдмонтона».

Райан Гецлаф вывел «Анахайм» вперёд (21-я минута, в большинстве), но две шайбы Марка Летестю (27 — при игре 5 на 3, и 47 — в большинстве) и гол Адама Ларссона сделали счёт 3:1 в пользу «Ойлерз». «Дакс» отыгрались, забросив дважды чуть более, чем за минуту — отличились Патрик Ивз (50) и Якоб Сильверберг (51). Решающую шайбу записал на своё имя на 56-й минуте Адам Ларссон, а Леон Драйзатль забил в пустые ворота (59) и установил окончательный счёт.

Четыре очка набрал нападающий «Ойлерз» Леон Драйзатль.

Нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провёл на льду 10 минут и заработал 2 удаления.

Второй матч серии пройдёт на льду «Анахайма» 29 апреля, начало — в 05:30.