Михеев: надеюсь на финал ЧМ Россия — Финляндия и красивую победу нашей сборной

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев надеется, что в финале чемпионата мира по хоккею Россия встретится с Финляндией в финале и завоюет золото.

«Если честно, за решающими матчами розыгрыша Кубка Гагарина не следил. Очень огорчился после поражения в полуфинале конференции, эмоций на хоккей просто не осталось. Обязательно буду смотреть чемпионат мира. Буду переживать за нашу сборную, может, кто-то из игроков нашей олимпийской команды в неё пробьется. Ещё мне по стилю нравятся некоторые форварды финской сборной, у них есть что взять на вооружение. Надеюсь на финал Россия — Финляндия и на красивую победу нашей сборной», — цитирует Михеева Russia-Hockey.ru.