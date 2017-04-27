Экс-защитник «Барыса» Ландин подписал двухлетний контракт с «Йокеритом»

«Йокерит» заключил двухлетний контракт с защитником Майком Ландином. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

32-летний хоккеист в этом сезоне играл в швейцарском «Биле», набрав 15 (2+13) очков в 45 матчах. Игрок имеет опыт выступления в КХЛ: с 2013 по 2016 год он защищал цвета «Барыса», провёл 190 игр, набрав 101 (24+77) очко при показателе полезности "+15". На его счету также есть 252 матча в НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Миннесоту Уайлд» и «Оттаву Сенаторз», в которых он отметился 36 (4+32) результативными баллами.