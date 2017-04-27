Оши: в этом году «Вашингтон» спустился на землю и подготовился к борьбе

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф с «Питтсбург Пингвинз». В 2016 году эти команды также встречались в полуфинале конференции, и «пингвины» выиграли серию со счётом 4-2.

«Я был на льду, когда забивали тот гол в овертайме. Так что для меня это было как вчера. Приятно будет снова выйти на лёд, почувствовать атмосферу плей-офф, получить шанс исправиться.

У нас другой настрой перед этой серией по сравнению с тем, что было год назад. В прошлом году нас считали явными фаворитами. Мы хорошо выступили в регулярном сезоне, финишировали с большим запасом. Все полагали, что мы так же уверенно выступим в плей-офф, пройдёмся по всем катком и возьмём кубок Стэнли. У нас не получилось так сыграть. В этом году мы опустились на землю и подготовились к борьбе", — приводятся слова Оши на официальном сайте НХЛ.