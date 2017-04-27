Нападающий Патрик Торесен покидает «Цюрих»

Нападающий Патрик Торесен покидает швейцарский «Цюрих», сообщается на официальном сайте клуба. Неизвестно, где он продолжит карьеру. Ранее Торесен заявлял, что намерен выступать в следующем сезоне в норвежском «Сторхамаре», где начинал свою карьеру.

33-летний Торесен является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» (2011) и СКА (2015). В сезоне-2016/17 он провёл 54 матча, в которых набрал 49 (19+30) результативных баллов. За время выступления в КХЛ норвежец набрал 282 (117+165) очка в 292 играх.

Также в команду не вернётся защитник Давид Рунблад. В этом году он сыграл 55 матчей, набрав 32 (8+24) очка.