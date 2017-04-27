Маклеллан: к Макдэвиду приковано внимание, поэтому появляются свободные зоны

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан после победы над «Анахайм Дакс» в первом матче полуфинала Западной конференции (5:3, 1-0) отметил игру связки Леон Драйзайтль — Коннор Макдэвид.



«Коннор и Леон тянут и поддерживают друг друга. К № 97 (Макдэвиду) прямо сейчас приковано так много внимания, что другие должны подхватить порыв. Иногда на льду из-за этого появляются свободные зоны, и Леон сегодня этим воспользовался», — приводит слова Маклеллана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.