Чернышенко: введение жёсткого потолка зарплат в КХЛ всё ещё обсуждается

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко поделился мнением о возможности введения жёсткого потолка зарплат в лиге.



«Клубов, превысивших потолок зарплат, в прошедшем сезоне было несколько. Точное число можно будет назвать уже летом, когда мы подведём финансовые итоги сезона. Поступающие от «налога на роскошь» средства – целевые, их расходование согласовано советом директоров. В этом году они были потрачены на страхование хоккеистов, антидопинговые программы, помощь ветеранам хоккея и турнир по следж-хоккею на Неделе звёзд в Уфе. Если говорить о «жёстком» потолке зарплат, то его введение рассматривается как один из инструментов финансового «фэйр-плей». Обсуждение данного вопроса ещё продолжается.



Вы знаете, что в прошлом лига три раза публиковала зарплатные бюджеты по согласованию с клубами. Это был своего рода эксперимент, и я не исключаю, что в будущем мы можем к нему вернуться. Речь идёт о конфиденциальной информации, поэтому лига и клубы должны действовать с единых позиций», — рассказал функционер в интервью «Чемпионату».

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