Капризов сыграет во 2-м звене с Воробьёвым и Барабановым на Кубке АЛРОСА

Тренерский штаб олимпийской сборной России определился с составом национальной команды на матч со сборной Норвегии в рамках Кубка АЛРОСА, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Капитаном команды назначен Степан Санников, ассистенты — Рушан Рафиков и Максим Чудинов.
Шестёркин (Устинский);
Арзамасцев — Чудинов; Шумаков — Шалунов — Санников;
Рыков — Черепанов; Капризов — Воробьёв — Барабанов;
Рафиков — Манухов; Полунин — Красковский — Коршков;
Сергеев — Блажиевский; Дергачёв — Основин — Мамин.