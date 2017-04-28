Филиппенко: надеемся усилить все линии «Амура», за исключением вратарской

Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко рассказал о текущем положении дел в клубе и трансферных планах. Также функционер высказался о предстоящем ЧМ-2017.

«16 апреля в Хабаровске на «Платинум Арене» состоялся «Матч поколений», посвящённый 60-летию хабаровского хоккея. 19 июня под эгидой «Академии Вячеслава Фетисова» пройдёт сбор молодых хоккеистов, главным куратором которого станет президент «Амура» Александр Могильный. Теперь приглашаем и полевых игроков.

Первый наш трансфер уже известен — мы договорились о подписании контракта с чемпионом мира—2010, двукратным обладателем Кубка Гагарина Мареком Квапилом. В принципе вели Квапила уже после Нового года, понимали, какую позицию в «Амуре» он может усилить. Радует, что совсем недавно этот опытный форвард стал чемпионом Экстралиги. Квапил — не последний новичок. Надеемся усилить все линии команды, за исключением вратарской, которая у нас полностью укомплектована.

Вместе с главным тренером Андреем Мартемьяновым, с которым мы уже подписали полноценный контракт, и нашей селекционной службой определяем потенциальных новичков. Ну а окончательное решение принимает президент «Амура» Могильный.

И в клубе, и во всём регионе очень высокий интерес к предстоящему чемпионату мира. Наверное, впервые в истории сборной России два хабаровских воспитанника, два действующих обладателя Кубка Гагарина — защитник Артём Зуб и форвард Сергей Плотников — претендуют на попадание в основной состав и участие в главном турнире года. От имени клуба пожелаю нашим воспитанникам и нашему другу, тренеру Олегу Знарку только побед», — цитирует функционера Russia-Hockey.