Тротц: «Кэпиталз» сделали недостаточно в первом матче серии с «Питтсбургом»

Главный тренер победителя регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (2:3) в первом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли. В прошлом сезоне столичная команда уступила «Питтсбургу» на этой же стадии плей-офф и также в качестве обладателя Президентского кубка.

«У нас было много возможностей. Сегодня мы много бросали в сторону их ворот — 83 раза, а они – по нашим 41 раз. У нас многое получалось. Но мы сделали недостаточно. В первые две минуты второго периода что-то пошло не так», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.