Высший суд подтвердил правомочность иска бывших игроков OHL

Высший суд провинции Онтарио подтвердил правомочность иска бывших игроков OHL к лиге по поводу невыплаты им минимальной зарплаты и зарегистрировал его как групповой.

Если итоговое решение суда будет в пользу игроков, то это будет означать, что право на компенсацию получат все игроки, выступавшие в лиге с 2012 года. Сообщается, что это может стоить лиге около 30 млн долларов.

Комиссар OHL Дэвид Брэнч отказался от комментариев. У лиги есть 20 дней на подачу апелляции. Аналогичные иски были поданы также против WHL и QMJHL. При этом они не касаются команд, зарегистрированных в США.