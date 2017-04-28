«Ак Барс» продлил контракт с форвардом Чибисовым

Хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с 24-летним нападающим Андреем Чибисовым. Об этом информирует официальный сайт казанской команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и казанским клубом рассчитано на два года.

Чибисов в минувшем сезоне провёл 54 матча в Континентальной хоккейной лиге за «Ак Барс» — хоккеист забросил 5 шайб и отдал 7 голевых передач. Также на счету нападающего казанской команды 4 матча в Высшей хоккейной лиге за «Барс» — одна заброшенная шайба и три голевых паса.