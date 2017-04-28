Макфи: было бы здорово, если бы «Вегас» выиграл на драфт-лотерее

Генеральный менеджер «Лас-Вегаса» Джордж Макфи сообщил, что клуб открыт к переговорам об обменах с другими командами лиги перед драфтом расширения. Церемония состоится с 18 по 20 июня 2017 года. Новичок Национальной хоккейной лиги сможет выбрать по одному игроку из каждой команды лиги, чтобы укомплектовать состав. «Вегас» дебютирует в НХЛ со следующего сезона.

«Если клубы хотят дать нам драфт-пики, чтобы мы забрали определённых игроков или не трогали кого-то, то мы открыты для переговоров, готовы всех выслушать. Исторически команды строятся на драфте, так что мы заинтересованы в получении пиков. Было бы здорово, если бы «Вегас» выиграл на драфт-лотерее», — передаёт слова функционера ESPN.