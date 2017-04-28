Квартальнов: Радулов и Да Коста – две звезды, которые были за три года в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов рассказал об отношениях внутри коллектива и объяснил, как получилось добиваться результата в регулярном чемпионате.



«У меня со всеми нормальные рабочие отношения. Игроки должны ловить тренерскую мысль и ей следовать, знать, что тренер хочет от них. Какими бы мастерами они ни были, есть вещи, которые игрок обязан делать. Если этого нет, то хоккеист не будет востребован. Атмосфера у нас не такая жёсткая, как вы пишете.



Выжимал результат, почти не имея в составе звёзд? А где их взять? Радулов и Да Коста – это два человека за три года. Лидера невозможно сделать искусственно, если он есть – то он есть, это идёт ещё с детского хоккея. Те ребята, которые у нас были, сейчас играют на совершенно другом уровне, они стали другими хоккеистами. Они повысили свой уровень, они заиграли и стали востребованы везде», — сказал Квартальнов в интервью «Чемпионату».



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