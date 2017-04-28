Квартальнов: в КХЛ не нужен лимит на иностранцев, ребята ломают стереотипы

Бывший главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов высказался за отмену лимита на легионеров в КХЛ, рассказал о вратаре Илье Сорокине и уходе из «армейского» клуба сына Никиты.



«Илья Сорокин в реальной борьбе выиграл конкуренцию у Виктора Фаста. Сорокина отправляли в ВХЛ, он спокойно работал и оказался сильнее всех. Согласен, что в КХЛ не нужен лимит на иностранцев. Зачем вообще искусственно кого-то держать? Все ребята ломают эти стереотипы. Отсутствие лимита для молодёжи будет отличным раздражителем, чтобы идти и доказывать свою состоятельность на льду.



Что касается ухода сына, то сказал Никите, что ему пора сменить обстановку. На определённом этапе мы ему помогли, теперь нужно пробиваться самому. Не было страшно отдавать Никиту в команду Назарова, Андрей — хороший специалист. С сыном мы общаемся, но совет спрашивает у меня редко», — сказал Квартальнов в интервью «Чемпионату».

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