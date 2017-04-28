Гендиректор минского «Динамо»: хотим, чтобы Скривенс остался

Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец рассказал о селекционной работе клуба Континентальной хоккейной лиги. По словам функционера, идёт плотная работа по сохранению основного вратаря команды.

«Сейчас идёт селекция, работа в хоккейном клубе «Динамо». Но вы знаете, что до 30 апреля нельзя освещать эту тему. Всё после 1 мая вы будете слышать и узнавать. Идёт плотная работа с Беном Скривенсом, очень плотная. И мы хотим, чтобы он остался у нас в клубе», – заявил Курилец в эфире «Беларусь-1».