«Локомотив» продлил контракт с защитником Рафиковым

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» продлил контракт с защитником Рушаном Рафиковым. Об этом информирует хоккейное агентство WINNERS. Новое соглашение между игроком и ярославской командой Континентальной хоккейной лиги действует до конца сезона-2018/19.

В минувшем сезоне Рафиков провёл 57 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в составе ярославской команды, набрав 12 (1+11) очков при показателе полезности «+10». В плей-офф на счету хоккеиста 14 матчей с 4 (0+4) очками и показатель полезности «-3».