«Спартак» подписал контракты с двумя выпускниками своей школы

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Спартак» подписал контракты с выпускниками своей спортивной школы олимпийского резерва. Об этом информирует официальный сайт московской команды Континентальной хоккейной лиги.

В системе московского клуба Континентальной хоккейной лиги остаются два игрока 2000 года рождения — вратарь Антон Девяткин и защитник Егор Евтеев. Соглашения с голкипером и игроком обороны рассчитаны на три сезона. Сообщается также, что соглашения между клубом КХЛ и игроками носят двусторонний характер.