Источник: «Адмирал» могут не допустить к сезону-2017/18 из-за долгов по зарплате

«Адмирал» может быть не допущен до участия в сезоне КХЛ-2017/18 из-за задолженностей по зарплате. Несмотря на заявления руководства клуба, что долги по зарплате игрокам будут погашены до 30 апреля, в последний рабочий день месяца хоккеистам клуба закрыли зарплату лишь за январь. Клуб из Владивостока должен хоккеистам за февраль, март и апрель.

Ранее генеральный менеджер Ильдар Мухометов заявлял, что это временные задержки. 30 апреля завершается и срок подачи заявок для участия в следующем сезоне КХЛ, в турнир не могут допускаться клубы, имеющие долги.