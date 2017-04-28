Шипачёв занимается в звене с Любимовым и Плотниковым на тренировке сборной РФ

Нападающий сборной России Вадим Шипачёв на тренировке в Чехии занимается в тройке с Романом Любимовым и Сергеем Плотниковым.

29 апреля россияне проведут второй матч заключительного этапа Евротура с командой Финляндии. Первая встреча со сборной Швеции закончилась со счётом 3:4 ОТ. Игру пропускали Шипачёв, Евгений Дадонов и Анатолий Голышев.

Полностью сочетания сборной России на тренировке в пятницу выглядят следующим образом:

Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Андрей Кареев.

«Зелёные»: Владислав Гавриков — Богдан Киселевич, Иван Телегин — Сергей Андронов — Валерий Ничушкин, Владимир Ткачёв.

«Красные»: Андрей Миронов — Иван Проворов, Никита Гусев — Владислав Наместников — Никита Кучеров, Сергей Мозякин.

«Белые»: Антон Белов — Виктор Антипин – Михаил Науменков, Роман Любимов — Вадим Шипачёв — Сергей Плотников;

«Синие»: Артём Зуб — Алексей Береглазов, Антон Бурдасов — Андрей Светлаков — Анатолий Голышев, Евгений Дадонов.