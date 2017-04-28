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Источник: Занковец покинет пост главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана

28 апреля 2017, пятница. 17:44. Хоккей

Главный тренер сборной Казахстана и астанинского «Барыса» Эдуард Занковец покидает пост главного тренера в обеих командах. Об этом сообщает Sports.kz со ссылкой на самого специалиста. Занковец не будет продлевать свой контракт.

Белорусский тренер возглавил «Барыс» в начале сентября 2016 года. Под его руководством астанинская команда заняла пятое место в Восточной конференции КХЛ, а также во второй раз в своей истории пробилась в четвертьфинал Кубка Гагарина, где проиграла магнитогорскому «Металлургу».

Со сборной Казахстана Занковец принял участие в чемпионате мира (дивизион 1А), где одержал четыре победы в пяти матчах.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Казахстана — Хоккей ХК Барыс Эдуард Занковец
Новости. Хоккей
28 апреля 2017, пятница
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