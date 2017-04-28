Южная Корея впервые вышла в элитную группу ЧМ, Казахстан остался в дивизионе 1А

Сборная Южной Кореи обыграла команду Украины (2:1 Б) в заключительном матче чемпионата мира по хоккею 2017 года в дивизионе 1А и впервые в своей истории пробилась в элитную группу, где сыграет в 2018 году.

В пяти матчах турнира корейцы одержали четыре победы, набрав 11 очков и заняв второе место. Первое место и путёвку в элитный дивизион ранее завоевала сборная Австрии, также набравшая 12 очков.

Команда Казахстана заняла третье место и не смогла вернуться в элиту. На её счету четыре победы и 11 очков в пяти матчах, однако по результату очной встречи команда уступила корейцам вторую строчку.