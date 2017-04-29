Генеральным менеджером «Лады» станет Владимир Асеев

Пост генерального менеджера тольяттинской «Лады»" займёт Владимир Алексеевич Асеев, в настоящее время он является председателем правления Межрегионального координационного центра «Поволжье».



«Лада» в сезоне-2016/17 заняла предпоследнее место в Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф.



Ситуация с главным тренером команды остаётся неизвестной, нынешнему тренеру Артису Аболсу пока не предложили новый контракт. Недавно появилась информация, что клуб из Тольятти может возглавить Андрей Разин.