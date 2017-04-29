Стал известен состав сборной России на второй матч этапа Евротура

Официальный «твиттер» Федерации хоккея России опубликовал состав национальной команды, который примет участие во втором матче чешского этапа Евротура с командой Финляндии. Встреча начнётся сегодня, 29 апреля, в 14:00 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию. В своём первом матче на Чешских играх россияне проиграли Швеции — 3:4 ОТ.



Василевский (Сорокин);

Телегин — Андронов — Ничушкин, Киселевич — Гавриков;

Гусев — Наместников — Кучеров, Проворов — Миронов;

Любимов — Шипачёв — Плотников, Антипин — Науменков;

Голышев — Светлаков — Бурдасов, Береглазов — Зуб.

Бойтесь связки Мозякин — Ткачёв! Россия упустила победу в матче со Швецией Сборная России, ведя по ходу матча 3:1, проиграла шведам в овертайме со счётом 3:4. У команды Знарка сильно сыграла связка Мозякин — Ткачёв.