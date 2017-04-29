Маклеллан: Тальбо творил чудеса и был сегодня героем «Эдмонтона»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан поделился впечатлениями после победы во втором матче серии второго раунда серии плей-офф Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» (2:1, 2-0 в серии).



«Парень, который носит большие перчатки, сегодня был нашим героем, показав замечательную игру. Мы были не той командой, что в первом матче, но то же можно сказать о сопернике. Понимаем, в предстоящих матчах мы должны сильно прибавить, но у нас есть возможность кое-что исправить. Наш вратарь творил чудеса.

Важную роль сыграло то, что «Эдмонтон» забил первым же броском. Из трибун на некоторое время ушла энергия, и это нам, конечно, помогло. Первые десять минут прошли в нашем ритме.

Затем игра успокоилась, и «Анахайм» смотрелся лучше. Они выглядели сильнейшей командой на льду. У нас были быстрые отрывы, и наш вратарь играл прекрасно», — цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.