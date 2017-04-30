Кросби вышел на 2-е место по очкам в истории «Питтсбурга», обогнав Ягра

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в матче второго раунда раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (6:2, 2-0 в серии) сделал две голевые передачи.

Таким образом, канадский хоккеист набрал 148 (53+95) очков в матчах Кубка Стэнли и вышел на второе место в истории «пингвинов», превзойдя Яромира Ягра – 147 (65+82). Лидирует по этому показателю Марио Лемье – 172 (76+96) очка.

В семи матчах нынешнего турнира на счету Кросби 11 (4+7) очков, и он занимает третье место в гонке бомбардиров вслед за одноклубниками Евгением Малкиным и Филом Кесселом.