Пажо: запомню покер на всю жизнь, но хочу как можно скорее перевернуть страницу

Форвард «Оттавы Сенаторз» Жан-Габриель Пажо, автор покера, поделился эмоциями от второго матча серии с «Нью-Йорк Рейнджерс». Канадская команда ведёт в серии со счётом 2-0.

«Это особенный момент. Я запомню его на всю жизнь. И тут надо поставить точку. Я хочу как можно быстрее перевернуть страницу и думать только о следующей игре. У команды всегда отличный настрой, всегда есть силы благодаря нашим лидерам – капитану Карлссону и вратарю Андерсону, который нас выручает. Это говорит, что у команды есть характер. В перерыве мы не сомневались, что сможем отыграться. У нас это получилось», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.