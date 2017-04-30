Овечкин: скажу одно – серия длится до четырёх побед

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение своей команды во втором матче серии с «Питтсбург Пингвинз» (2:6).

«Соперник выиграл два матча в гостях, мы будем стараться сделать то же самое. Нужно победить в третьем матче. Скажу одно: серия длится до четырёх побед, и только тот, кто выиграет четыре раза получит право пройти дальше. Конечно, ситуация непростая, но мы будем бороться. О чём мы говорили за закрытыми дверями раздевалки после матча? Это останется между нами», — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.

После окончания матча раздевалка «Вашингтона» долгое время была закрыта для журналистов, так как у «столичных проходило командное собрание. «Питтсбург» выигрывает в серии со счётом 2-0, третий матч этого противостояния состоится на домашней арене «Пингвинз» в ночь с 1 на 2 мая.