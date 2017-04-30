Вратарь Подъяпольский и защитник Емец остаются в «Кузне»

Новокузнецкий «Металлург» подписал новые контракты с воспитанниками своей СДЮСШОР — вратарём Владиславом Подъяпольским и нападающим Иваном Емцем. Срок действия контрактов — два и три сезона соответственно.

Подъяпольский в КХЛ за два сезона в составе «Металлурга» провёл 55 матчей и пропустил 112 шайб. Он завершал сезон в «Зауралье» и стал серебряным призером Высшей хоккейной лиги. В розыгрыше Кубка Братины в 8 матчах отразил 92,3 % бросков.

Емец в сезоне-2016/17 дебютировал в КХЛ, в 39 матчах набрал 6 (2+4) очков. Вместе с «Кузнецкими Медведями» стал бронзовым призёром МХЛ, при этом и в регулярном чемпионате, и в плей-офф набирая в среднем более 1 очка за игру.