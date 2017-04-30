Уильямс: «Вашингтону» нужно выиграть третий матч серии, вот и всё

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Джастин Уильямс прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (2:6) во втором матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли. В настоящее время действующий победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги второй сезон подряд уступает в серии плей-офф со счётом 0-2.

«Мы угодили в небольшую яму. Мы должны собраться перед третьим матчем и выиграть его. Вот и всё», – передаёт слова игрока столичной команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.