Оши: готовы отправиться в гости к «Питтсбургу» и перевернуть ситуацию

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (2:6) во втором матче серии розыгрыша Кубка Стэнли. В настоящее время действующий победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступает в серии плей-офф НХЛ со счётом 0-2.

«У «Питтсбурга» сильная команда. Но серия ещё не окончена. Мы готовы отправиться в гости к «Питтсбургу» и перевернуть ситуацию», — передаёт слова форварда столичной команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.