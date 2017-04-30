Президент «Ванкувера»: у нас есть хорошие варианты для пятого выбора на драфте

Президент «Ванкувер Кэнакс» Тревор Линден прокомментировал итоги драфт-лотереи НХЛ. «Кэнакс» имели вторые шансы на выигрыш общего первого выбора, но в итоге проиграли все три лотереи за первые три пика и будут выбирать пятыми, как и год назад.

«Вы знаете, что это лотерея. Когда покупаешь в магазине лотерейный билет и не выигрываешь, то не расстраиваешься. Так что мы не огорчены. Я думаю, что у нас есть хорошие варианты для пятого выбора. Некоторые игроки проявляют себя не сразу, но нужно смотреть на перспективу. Мы собираемся взять хорошего игрока.

Все говорят, что этот драфт слабый, но я думаю, что и во втором раунде, и ниже, можно будет найти хороших ребят. Это своего рода вызов. Все говорят о Патрике и Хишире, но лучшим игроком драфта в итоге может оказаться кто-то другой», – цитирует функционера официальный сайт клуба.