Проворов: победа над Чехией принесла положительные эмоции, мы перенесём их на ЧМ

Защитник сборной России Иван Проворов поделился впечатлениями после победы над Чехией (4:3 Б) в рамках Евротура.



«Хорошо, что забил. За сборную всегда приятно играть. Делаю всё возможное, чтобы помочь команде выиграть, и не важно, в меньшинстве играть или в большинстве. Сегодня получилось забить гол и помочь команде. Идёт подготовка к чемпионату мира, мы работаем над неравными составами. Что-то получается, что-то – нет. Думаю, к турниру будем готовы. Хочется выигрывать каждый матч. Думаю, сегодняшняя победа придаст положительные эмоции, которые мы перенесём на чемпионат мира», — цитирует игрока «Р-Спорт».