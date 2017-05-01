Пять игроков продлили контракты с «Адмиралом», вернулись Налимов и Воронин

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов рассказал о формировании состава на следующий сезон.

«С Фредриком Стиллманом переговоры завершились. Мы достигли договорённости, он подписал контракт, и в следующем сезоне Фредрик продолжит работу в нашем клубе в должности старшего тренера и тренера по игрокам обороны. С Александром Микульчиком отношения ещё не оформлены официально, но предварительная договорённость о продолжении сотрудничества есть.

С Павлом Макаренко, Максимом Казаковым и Дмитрием Саюстовым переговоры были не сильно тяжёлыми. Конечно, немного осложняет переговорный процесс наша финансовая ситуация. Она, конечно, не критическая, но тяжеловатая и накладывает свой отпечаток на переговорный процесс. С Вадимом Краснослободцевым переговоры проходили тяжелее, но в итоге мы договорились, и Вадим остаётся в клубе. Как и Дамир Жафяров с Иваном Гавриленко. Кроме того, дали своё соглашение на продолжение карьеры в нашем клубе два молодых голкипера – Максим Третьяк и Никита Серебряков.

Кирилл Воронин и Иван Налимов возвращаются, Дмитрий Лугин – нет. Диме мы дали шанс развиваться. Думаю, он неплохо показал себя в Ярославле. У нас есть договорённость с «Локомотивом», что мы получим за него денежную компенсацию», — приводит слова Мухометова пресс-служба «Адмирала».