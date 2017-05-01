«Авангард» обменяет Бурдасова в ЦСКА на Кугрышева и Кошелева

ЦСКА и «Авангард» совершат обмен. В омскую команду перейдут нападающие Дмитрий Кугрышев и Семён Кошелев, в обратном направлении проследует форвард Антон Бурдасов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией

«Нападающие Дмитрий Кугрышев и Семён Кошелев перейдут в «Авангард», в обратном направлении последует Антон Бурдасов», — сообщил источник.

Кошелев провёл в сезоне/2016/17 27 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал в них 15 (4+11) очков при показателе полезности «0». В плей-офф на его счету 1 матч и ноль очков.

На счету Кугрышева 25 (12+13) очков в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+12», в плей-офф он провёл 2 матча и набрал в них 1 (0+1) очко при показателе полезности «0».

Бурдасов провёл 35 матчей в «регулярке» и набрал в них 25 (17+8) очков при показателе полезности «+12». В плей-офф на его счету 6 (4+2) очков в 11 матчах при показателе полезности «+2».