«Динамо» М и ХК «Сочи» сохранили вратарей, «Амур» переподписал 5 игроков

Континентальная хоккейная лига объявила о подписании новых контрактов ряда игроков со своими клубами.

Вратарь Иван Бочаров принял квалификационное предложение от московского «Динамо». Двусторонний контракт рассчитан на два сезона.

Вратарь Дмитрий Шикин принял квалификационное предложение от ХК «Сочи». Контракт рассчитан на два года и носит двусторонний характер.

«Амур» продлил двусторонние контракты: на один год – с нападающим Дмитрием Кирилловым и на два сезона – с нападающими Олегом Ли, Владиславом Ушениным, Вячеславом Ушениным и Юрием Назаровым.