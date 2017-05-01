Лучший бомбардир «Авангарда» в сезоне-2016/17 Лемтюгов останется в команде

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с нападающим Николаем Лемтюговым. Об этом информирует официальный сайт омской команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и омским клубом рассчитано на два года.

Хоккеист дебютировал за омскую команду в сезоне-2014/15, но в ходе регулярного чемпионата покинул её. В межсезонье 2015 года форвард вернулся в «Авангард» и выступает за команду по сей день. В сезоне-2016/17 Лемтюгов провёл за омскую команду 64 матча, в которых набрал 40 (22+18) очков при показателе полезности «+14». Лемтюгов — лучший бомбардир «Авангарда» в сезоне-2016/17.