Херсли: я выбираю между СКА и Швейцарией

Шведский защитник Патрик Херсли рассказал о своих планах на будущий сезон. Хоккеист известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге за «Сибирь», «Локомотив» и СКА. В ходе регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/17 Херсли перешёл из ярославской команды в питерскую и завоевал в её составе кубок Гагарина.

«Решение, где продолжить карьеру, для меня самое трудное. Я ещё его не принял. Я, конечно, должен услышать мнение клуба, за который выступал. Сейчас я выбираю между ним и Швейцарией», — передают слова Херсли шведские СМИ.