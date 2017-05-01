Вопрос с легионерами в «Югре» будет решён в мае, команда изменится на 25%

Генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей рассказал, что клуб расстанется с игроками Никитой Двуреченским, Игорем Фефеловым, Романом Людучиным, Евгением Куликом, а также заявил, что вопрос о присутствии в команде иностранцев решится в мае.
«Продлевать контракты не будем с Двуреченским, Фефеловым, Людучиным, Куликом. Вопрос по легионерам будет решён после майских праздников. Планируем, что команда изменится процентов на 25.
Перейдёт ли голкипер Проскуряков в «Югру»? Не будем ничего подтверждать, говорить об этом рано», — сказал Хацей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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