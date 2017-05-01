Нападающий Комаров перешёл из «Лады» в СКА

Нападающий Виктор Комаров, ранее выступавший за тольяттинскую «Ладу», подписал контракт со СКА на два года. Об этом сообщил агент хоккеиста Игорь Парашкин. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года.

«Мы получили предложение от СКА – двусторонний контракт на два года. Нас устроил этот вариант, у игрока есть перспективы в системе клуба из Санкт-Петербурга», — сообщил Парашкин.

30 апреля контракт 23-летнего Комарова с «Ладой» закончился, и он получил статус неограниченно свободного агента.