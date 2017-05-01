Капитан ЦСКА Денис Денисов перейдёт в магнитогорский «Металлург»

Как стало известно «Чемпионату», капитан московского ЦСКА Денис Денисов в следующем сезоне будет выступать за вице-чемпиона КХЛ, двукратного обладателя кубка Гагарина магнитогорский «Металлург». Срок соглашения составит два сезона.

В минувшем сезоне 35-летний защитник провёл за «армейцев» 50 матчей в регулярном чемпиоанте Континентальной хоккейной лиги, набрав 25 (7+18) очков. В девяти матчах розыгрыша Кубка Гагарина игрок обороны результативными действиями не отметился. Московская команда вылетела из плей-офф Континентальной хоккейной лиги на стадии полуфинала Западной конференции.