Макаров и Коллинз покинут «Куньлунь», команда поменяется на 80%

Спортивный директор «Куньлуня» Владимир Кречин сообщил об уходе из клуба вратаря Андрея Макарова и форварда Шона Коллинза. Ранее «Чемпионат» уже сообщал, что 28-летний нападающий продолжит карьеру в «Сочи».

«От нас уходит Андрей Макаров. Коллинзу мы не смогли предложить той суммы, которую он хочет. Это право каждого игрока. Хоккейный век короток, и хоккеист имеет право выбрать команду, в которой больше платят. Могу сказать, что состав команды поменяется практически на 80 процентов. Клуб постарается сделать шаг вперёд. Задачи у нас высокие, команда будет выступать намного успешнее, чем в прошлом году», — сказал Кречин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Макаров в прошедшем регулярном чемпионате провёл 29 матчей, в которых его команда одержала 12 побед, а он отразил 91,2% бросков по своим воротам, пропуская в среднем по 2,58 шайбы за игру. В плей-офф Макаров сыграл две встречи, и там он отразил 88,9% угроз, пропустив по 3,14 гола за игру. Коллинз принял участие в 65 встречах, на его счету 15 голов и 27 передач.

Нападающий Шон Коллинз перейдёт из «Куньлуня» в ХК «Сочи»